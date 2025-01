RIMINI Solidarietà a Villa Verucchio per il comandante Masini Fiaccolata e raccolta fondi per il carabiniere indagato dopo la tragedia di Capodanno

Solidarietà a Villa Verucchio per il comandante Masini.

Villa Verucchio si stringe intorno a Luciano Masini, comandante della Stazione dei carabinieri, indagato per eccesso colposo di legittima difesa dopo aver ucciso, la notte di Capodanno, un 23enne egiziano che aveva accoltellato quattro persone. Come riportato da Rimini Today, il maresciallo ha ricevuto immediatamente la solidarietà del sindaco e del mondo politico, ma soprattutto il sostegno della comunità locale.

Per martedì 2 gennaio è stata organizzata una fiaccolata di sostegno, in programma alle 19.45 davanti alla caserma dei carabinieri. Un segno concreto di vicinanza arriva anche dai commercianti del paese, che hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofund.me per supportare il comandante e coprire le spese legali. La pagina Facebook "Vieni a Villa Verucchio" ha annunciato il coinvolgimento di un noto avvocato riminese per garantire la tutela del militare.

Il procuratore capo Elisabetta Melotti ha definito l’indagine un “atto dovuto” per fare chiarezza sulla vicenda e completare gli accertamenti irripetibili, come l’autopsia sul corpo del giovane nordafricano. Nonostante ciò, la comunità si è unita compatta per difendere il carabiniere, sottolineando il suo ruolo nel prevenire una tragedia più grave. “Ringraziamo Dio che non ci sono stati altri morti tra i cittadini – scrivono i commercianti – e invitiamo tutti a contribuire, secondo le proprie possibilità, per sostenere il nostro maresciallo”.

