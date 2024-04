POLITICA ITALIA Sono 42 i simboli depositati per le europee: dal Sacro romano impero cattolico ai Pirati Elly Schlein non inserirà il suo nome sotto a quello del Partito Democratico: "Il mio contributo è candidarmi"

Sono 42 i simboli depositati al Viminale per le elezioni del Parlamento europeo dell'8 e 9 giugno. Alcuni fantasiosi, come spesso accade, come la lista del Sacro romano impero cattolico, o quella dei Pirati, accanto ai simboli tradizionali o creati per l'occasione, come gli Stati Uniti d'Europa, che riunisce +Europa di Emma Bonino, capolista, con Italia Viva di Matteo Renzi. Il Movimento 5 Stelle porta la parola pace nel proprio, mentre il Partito Democratico, come ha annunciato Elly Schlein, non personalizzerà il suo mettendo il nome della segretaria: “Il mio contributo – ha spiegato infatti Schlein – lo do' candidandomi”.

Di Europa e di elezioni ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in Slovenia ha festeggiato i vent'anni dall'ingresso del Paese nell'Unione. Spera vi sia una grande partecipazione al voto, tra i 400 milioni di cittadini europei chiamati alle urne, e che l'Europa poi risolva tempestivamente i tanti problemi che certo non aspettano.

In Basilicata invece si è già votato, l'affluenza definitiva è in forte calo al 49,80%, nel 2019 era stata del 53,52%. In grande vantaggio il presidente uscente Vito Bardi, sostenuto dal centrodestra, oltre che da Azione e Italia Viva. Domani infine si riunisce il Consiglio dei ministri, il governo si appresta a varare una revisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires, mentre l'Istat comunica che l'Italia ha chiuso il 2023 con un deficit pari al 7,4% del Pil, che quest'anno crescerà solo dello 0,6%.

Nel video l'intervento di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica

