Sorelle investite: acquisita scatola nera treno, il Comune di Riccione disabilita i commenti su fb

"Nessuno sa spiegarmi come sono morte. Erano giovani ma responsabili". Sono le parole di Tania, la mamma di Giulia e Alessia, al 'il Resto del Carlino'. La donna, 45 anni, è arrivata insieme alla madre dalla Romania, Paese d'origine in cui viveva da dicembre. Si è chiusa nella casa di Castenaso, dove è un continuo via vai di persone, per cercare di confortare una famiglia distrutta Il sindaco della città, Carlo Gubellini, ha annunciato una giornata di lutto cittadino, in concomitanza con i funerali. Si attende solo il via libera dal tribunale di Rimini. Intanto un altro sindaco, quello di Riccione, Daniela Angelini, ha deciso di sospendere i commenti nella sua pagina facebook, in segno di cordoglio verso la famiglia di Alessia e Giulia. "Crediamo sia il momento del silenzio. Dobbiamo stringerci come comunità e essere vicini al dolore della famiglia e degli amici delle due ragazze dopo l'immane tragedia", si legge. Commenti talvolta offensivi sia nei confronti delle ragazze che della famiglia. Uno sdegno generalizzato si legge nelle pagine dei quotidiani e nei commenti social. E come se non bastasse, alla tragedia si aggiunge anche l'orrore: chi, in rete, va alla ricerca del video dell'incidente.

Proseguono intanto le indagini della procura di Rimini, che non escludono al momento alcuna ipotesi, Anche se, alla luce delle testimonianze l'incidente resta la più accreditata. Gli inquirenti cercheranno di fare luce acquisendo le immagini della scatola nera del treno.