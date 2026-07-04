RIMINI Sorpasso azzardato e poi il frontale: caccia al pirata della strada Incidente nella notte sul cavalcavia della Grotta Rossa a Rimini. Ferito un centauro 48enne, ora al Bufalini di Cesena. Il responsabile fuggito senza prestare soccorso

Sorpasso azzardato e poi il frontale: caccia al pirata della strada.

Un sorpasso azzardato in piena notte, poi lo schianto frontale e la fuga dal luogo dell'incidente. È la dinamica del sinistro avvenuto verso mezzanotte a Rimini sul cavalcavia della Grotta Rossa. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 48 anni che viaggiava verso monte. Giunto nella parte finale del ponte si sarebbe ritrovato una vettura di fronte senza riuscire ad evitarla. Il responsabile si è poi dileguato senza prestare soccorso. Il 48enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada per circa 2 ore per i rilievi di rito. Parallelamente sono scattate le indagini per risalire al pirata della strada. Nelle mani degli investigatori ci sono alcuni frammenti della vettura rimasti sull'asfalto e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

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