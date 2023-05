TORRE PEDRERA Sorpresa con la droga alla stazione ferroviaria, finisce in ospedale per crisi d'astinenza

I Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, impegnati in un servizio in borghese per il contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, svolto nei pressi della stazione ferroviaria di Torre Pedrera, hanno sorpreso una donna, già nota alle Forze dell’Ordine che si aggirava intorno ad uno scooter. Alla richiesta dei militari se fosse in possesso di stupefacenti ha consegnato spontaneamente 2 involucri di cellophane contenenti alcuni grammi di cocaina e hashish oltre ad un bilancino di precisione. Cercando poi di darsi alla fuga, lanciandolo in aria un ulteriore involucro che, recuperato dagli operanti, è risultato contenere alcune decine di grammi di cocaina. La conseguente perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altra eroina. Per questo motivo è stata arrestata per rispondere dei reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza. La donna, dopo un primo ricovero al pronto Soccorso dell’Ospedale di Rimini in crisi d’astinenza, è stata successivamente associata alla Casa Circondariale di Forlì.

