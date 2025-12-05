CRONACA Sorpresi a cedere cocaina, arrestati due giovani Nella disponibilità dei due, di 25 e 27 anni di nazionalità albanese, sono stati trovati complessivamente quasi 100 grammi di polvere bianca, materiale per il confezionamento e quasi mille euro in contanti

Sorpresi a cedere cocaina, arrestati due giovani.

La Squadra Mobile della Polizia di Stato ha arrestato due giovani albanesi, cugini di 25 e 27 anni, sorpresi a spacciare cocaina durante controlli mirati al contrasto della criminalità diffusa. Uno dei due è stato visto cedere una dose a un italiano. Nell’auto dei ragazzi gli agenti hanno trovato 16 dosi per 12,08 grammi e, addosso al connazionale, altre 24 dosi per 16,62 grammi. La perquisizione a casa del primo ha portato al sequestro di ulteriori 89 dosi per 66,93 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e 940 euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La Questura annuncia controlli intensificati nelle prossime settimane.

