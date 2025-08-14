TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:06 San Marino Academy: dal Parma arriva in prestito Sara Iardino 15:18 Maxi sequestro di “droga del cannibale” a Bologna: il più grande quantitativo mai scoperto in Italia 14:17 Colpo notturno a Gualdicciolo: rubati contanti e attrezzi da lavoro 13:42 Vertice Trump-Putin: il 15 agosto alle 21:30 ora italiana 12:52 Un mese alla 18° edizione Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini 09:28 Giovane influencer del Riminese nei guai: contestata l'evasione di 300mila euro 07:40 Ferragosto, a San Marino musica, mostre e cibo della tradizione 07:10 L'idea di Scappini: "Tanta pazienza e niente calcoli" 06:45 In ferie, triplica chi si disconnette davvero. Manager italiani più attenti al work-life balance
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Sorpreso a cedere cocaina in un pacchetto di sigarette: arrestato 36enne riccionese

L'uomo è stato beccato dai Carabinieri dopo una presunta cessione di 10 grammi di polvere bianca. In tasca trovati oltre 500 euro in piccolo taglio

14 ago 2025
Sorpreso a cedere cocaina in un pacchetto di sigarette: arrestato 36enne riccionese

È di un arresto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio l'esito del servizio antidroga mirato che i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno effettuato ieri pomeriggio sul litorale sud della città.

Nei guai un 36enne riccionese, disoccupato, notato dai militari in atteggiamenti sospetti. Durante il monitoraggio l'uomo è stato avvicinato da un giovane che si è allontanato dopo pochi istanti. Ritenendo di aver assistito ad una cessione, i militari hanno deciso di fermare entrambi recuperando un involucro di 10 grammi di cocaina celati all’interno di un pacchetto di sigarette. Nelle tasche del presunto pusher sottoposto a perquisizione personale, i militari non hanno trovato droga ma oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dello spaccio. Droga e soldi sono stati sequestrati. 

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga, mentre il 36enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia