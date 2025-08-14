Sorpreso a cedere cocaina in un pacchetto di sigarette: arrestato 36enne riccionese

È di un arresto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio l'esito del servizio antidroga mirato che i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno effettuato ieri pomeriggio sul litorale sud della città.

Nei guai un 36enne riccionese, disoccupato, notato dai militari in atteggiamenti sospetti. Durante il monitoraggio l'uomo è stato avvicinato da un giovane che si è allontanato dopo pochi istanti. Ritenendo di aver assistito ad una cessione, i militari hanno deciso di fermare entrambi recuperando un involucro di 10 grammi di cocaina celati all’interno di un pacchetto di sigarette. Nelle tasche del presunto pusher sottoposto a perquisizione personale, i militari non hanno trovato droga ma oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dello spaccio. Droga e soldi sono stati sequestrati.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga, mentre il 36enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.







