RICCIONE Sorpreso a cedere droga fuori da un locale: in casa trovato 1 kg di coca Nei guai un 23enne albanese domiciliato nella provincia di Pesaro. I Carabinieri della Compagnia di Riccione lo hanno arrestato dopo aver visto un soggetto, già noto come assuntore, salire e scendere dalla sua auto

Sorpreso a cedere droga a Riccione, un 23enne cittadino albanese domiciliato in provincia di Pesaro è stato arrestato dai Carabinieri, che nella successiva perquisizione domiciliare hanno sequestrato oltre un chilogrammo di cocaina, ritenuta destinata allo spaccio sul territorio. L’operazione è scattata nel corso di un servizio di controllo nei pressi di un esercizio pubblico. I militari hanno notato un’utilitaria fermarsi per pochi istanti per far salire e scendere rapidamente un soggetto già noto come assuntore. Fermato poco dopo, quest’ultimo ha consegnato spontaneamente due dosi di cocaina appena acquistate.

I Carabinieri hanno quindi intercettato l’auto lungo una delle principali arterie cittadine. Il conducente, il 23enne poi arrestato, è stato trovato in possesso di 23 involucri termosaldati, per un totale di 15 grammi di cocaina, nascosti negli indumenti intimi, oltre a 110 euro in contanti. La perquisizione è stata estesa all’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti quattro panetti sigillati per oltre 600 grammi, altri quattro involucri per circa 300 grammi e 32 dosi per ulteriori 30 grammi di cocaina. Sequestrati anche due bilancini elettronici, materiale per il confezionamento e più di 2mila euro custoditi in una cassaforte, ritenuti provento dell’attività illecita. Il 23enne è stato condotto in carcere su disposizione dell’Autorità giudiziaria, a disposizione della Procura della Repubblica, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

