RICCIONE Sorpreso a forzare un’auto sul lungomare: arrestato 18enne dai Carabinieri Nello zaino del ragazzo sono stati rinvenuti una cesoia di 35 cm e un grosso cacciavite

Sorpreso a forzare un’auto sul lungomare: arrestato 18enne dai Carabinieri.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto un diciottenne, di origini nordafricane, con l’accusa di tentato furto su autovettura. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio nei pressi degli stabilimenti balneari 32 e 33 di viale Torino.

Una pattuglia in transito ha notato il giovane “armeggiare” accanto a un SUV parcheggiato. Alla vista dei militari, il sospettato ha bruscamente interrotto la sua azione e si è allontanato. I Carabinieri hanno accertato che il veicolo presentava il finestrino lato passeggero forzato e l’abitacolo rovistato. Nello zaino del ragazzo sono stati rinvenuti una cesoia di 35 cm e un grosso cacciavite, oggetti potenzialmente idonei allo scasso.

Il giovane tunisino, già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale e gravato da un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza. Privo di documenti, lavoro e stabile dimora, il diciottenne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Riccione in attesa del rito direttissimo avanti al Tribunale di Rimini.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: