Sorpreso a masturbarsi a parco, aggredita la Polizia che lo blocca con lo spray urticante

Nella serata di sabato, intorno alle 20:40, la Polizia di Stato è intervenuta al Parco XXV Aprile di Rimini in seguito alla segnalazione della presenza di un uomo intento in atti di autoerotismo. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato un cittadino straniero quarantenne, domiciliato a Rimini e regolarmente soggiornante in Italia, che si è mostrato subito ostile al controllo. Durante l’identificazione, l’uomo ha colpito con un pugno e una gomitata uno degli agenti, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Per contenere la violenza, i poliziotti sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante in dotazione. Lo straniero è stato arrestato con le accuse di “resistenza e lesioni a pubblico ufficiale” e “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale”. L’arrestato è in attesa del giudizio direttissimo previsto per lunedì 11 giugno.