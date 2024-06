CRONACA Sorpreso a rubare una bici, aggredisce i Carabinieri. Arrestato in Alta Valmarecchia

È stato colto in flagrante mentre stava tentando di rubare una bicicletta nel cortile di un appartamento in Alta Valmarecchia il 24 giugno. Scoperto dai proprietari, il ladro ha cercato di fuggire scavalcando il muro di recinzione e, per guadagnarsi la fuga, ha aggredito uno dei padroni di casa, procurandogli lievi lesioni. Una pattuglia dei Carabinieri, che si trovava sul posto per il controllo del territorio, è rapidamente giunta sul posto dopo una chiamata al 112, sorprendendo il sospetto mentre tentava di dileguarsi.

L'uomo, un 26enne straniero, ha cercato di aggredire gli uomini dell'Arma per tentare la fuga, ma è stato prontamente arrestato, con l'accusa di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dolose. Dopo le formalità di rito, l'indagato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

