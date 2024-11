Sorpreso a scavare una buca sotto la siepe per recuperare la cocaina: arrestato 21enne

Un giovane albanese di 21 anni è stato arrestato a Rimini dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è il risultato delle indagini condotte dalla Squadra Mobile e intensificate a seguito delle segnalazioni dei residenti sullo spaccio nella zona "Padulli".

Gli agenti hanno individuato il giovane nei pressi di un casolare abbandonato lungo via Marecchiese. Dopo aver parcheggiato l'auto davanti al cancello, il ragazzo ha scavalcato la recinzione per recuperare della droga nascosta sotto una siepe. La polizia ha recuperato 110 grammi di cocaina divisi in otto involucri termosaldati, nascosti in una buca nel terreno.

Durante la perquisizione presso l’alloggio del giovane in una struttura ricettiva, sono stati trovati ulteriori 3,30 grammi di hashish. Il 21enne, incensurato, è stato condotto al carcere di Rimini ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.