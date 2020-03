SPACCIO Sorpreso a spacciare in strada a Cattolca: arrestato

Sorpreso a spacciare in strada a Cattolca: arrestato.

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, L.V. P. classe ’57, originario del Belgio ma residente a Cattolica.

I militari hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva dello stupefacente ad un giovane del luogo. I due, immediatamente bloccati, sono stati sottoposti alla perquisizione che ha permesso di trovare 17 grammi di hashish addosso all’acquirente. Scattati gli accertamenti di rito e si è proceduto ad una perquisizione domiciliare che ha consentito di raccogliere ulteriori utili elementi a suo carico.

Lo spacciatore, nullafacente e pregiudicato per reati analoghi, deteneva nel suo appartamento altri altri 120 gr. di Hashish suddivisa in dosi, oltre a tutto il materiale utile al confezionamento e la somma contante di 80,00 euro ritenute provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.



