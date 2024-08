Sos incendi, nell'ultima settimana 45 roghi in Emilia-Romagna

Alle ore 19.00 di Mercoledì 31 Luglio, 3 squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, provenienti dal Distaccamento Volontario di Modigliana, da quello di Rocca San Casciano ed una dalla Sede centrale di Forlì, sono intervenute in via Casale nel comune di Modigliana per un incendio di bosco. Le squadre sono riuscite ad arginare le fiamme limitandone l'estensione e bonificare l'area per evitare nuovi focolai.

Solo nell'ultima settimana sono stati registrati dai vigili del fuoco 45 incendi in Emilia-Romagna di estensione uguale o superiore all'ettaro (i più significativi a Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena, e nel Riminese). Sale l'allerta per gli incendi che da sabato 3 agosto al primo settembre sarà arancione: lo stato di "grave pericolosità" per il rischio di roghi boschivi riguarderà le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Nelle altre province si conferma l'allerta gialla. Il provvedimento è stato emanato con atto del direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, d'intesa con la direzione regionale dei vigili del fuoco e il Comando regione carabinieri forestale, in seguito alla riunione di coordinamento cui hanno preso parte anche il centro funzionale Arpae-Simc e la direzione regionale Ambiente. Le previsioni meteo a lungo termine, elaborate da Arpae-Simc, indicano la prevalenza fino a fine agosto sull'Emilia-Romagna di un campo anticiclonico con temperature massime elevate, e precipitazioni al di sotto della media stagionale. L'indice di suscettività per il rischio incendi è alto nei settori occidentali e molto elevato nelle pianure orientali.