Sos Romagna, da Modigliana l'appello dei geologi: "Servono fondi per il territorio, subito"

I geologi dell'Emilia-Romagna rinnovano l'appello alle istituzioni: per mettere in sicurezza i territori colpiti dall'alluvione di maggio "servono fondi", quando prima. "Sos Romagna" è il titolo dell'iniziativa che ha portato a Modigliana - uno dei Comuni più colpiti - una quarantina di studiosi e professionisti appartenenti all'Ordine dei Geologi regionale.

Una giornata di formazione, insieme a Matteo Berti, docente di Geologia all'Università di Bologna, ma anche di sensibilizzazione, per approfondire lo studio di frane e dissesti nei comuni di Modigliana e Tredozio ed esprimere vicinanza alla popolazione.

Numerose le strade ancora dissestate nel primo dei due Comuni, tra vie a senso alternato o chiuse al traffico, fino al crollo di un ponte che dovrà essere rimesso in sesto. Per questo, gli esperti si rivolgono alle istituzioni, per far sì che il denaro necessario arrivi ai territori, visto che l'inverno e le piogge si stanno avvicinando e il margine per intervenire con i cantieri è sempre più esiguo.

Nel servizio l'intervista a Paride Antolini, presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna