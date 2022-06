Sospesi i lavori di Senato e Camera, diversi provvedimenti in "lista d'attesa"

Con la sospensione delle aule di camera e senato, in vista della campagna elettorale per le amministrative e i referendum sulla giustizia, sono diversi i provvedimenti in “lista d’attesa” in parlamento. Diversi quelli riguardano la vita economica: normativa sui taxi, i decreti legati all’attuazione del pnrr, ma anche un pacchetto di leggi sui diritti civili: dal ddl zan (contro i cosiddetti" crimini d'odio"), al fine vita, dalla cittadinanza (ius scholae) alla coltivazione domestica della cannabis. In queste ultime ore, da più parti, si è aggiunta l’urgenza di varare un provvedimento sul salario minimo, cioè una soglia minima che deve essere garantita ai lavoratori e alle lavoratrici, che non può essere ridotta attraverso un accordo collettivo o privato e rappresenta un limite di retribuzione sotto al quale il datore di lavoro non potra’ scendere senza violare la legge.

