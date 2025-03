Sospetti autori 'truffa del carabiniere', allontanati da Pesaro I soggetti identificati sono tre partenopei di età compresa tra i 20 e i 40 anni

Sospetti autori 'truffa del carabiniere', allontanati da Pesaro.

Le volanti della polizia di Pesaro hanno controllato e identificato lunedì tre persone, a bordo di una Ford Puma, in quanto sospettate di essere dedite a truffe con il "metodo del carabiniere", ovvero fingersi militari dell'Arma e telefonare a casa delle persone chiedendo una penale da pagare per liberare un parente autore di un presunto incidente. I soggetti identificati sono tre partenopei di età compresa tra i 20 e i 40 anni e l'auto su cui giravano risulta presa a noleggio; alle forze dell'ordine hanno dichiarato di trovarsi di passaggio a Pesaro, in quanto diretti a Novara per visitare una anziana zia di uno degli occupanti.

La motivazione non ha però convinto gli operatori che hanno approfondito verifiche e controlli. Da questi è emerso che il 20enne alla guida non ha mai conseguito la patente. Ciò ha portato ad una pesante sanzione amministrativa ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. I tre soggetti sono poi stati allontanati da Pesaro e, nei loro confronti, è in valutazione il divieto di ritorno nel comune.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: