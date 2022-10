Sostegno a Kiev e dossier energetico: contatti tra Meloni, Scholz e Zelensky

Telefonate importanti della presidente del Consiglio Meloni, che ha parlato sia col cancelliere tedesco Scholz che col presidente dell'Ucraina Zelensky. Anche col primo si è parlato dell'impegno italiano nel sostegno a Kiev sul fronte politico, militare, economico e umanitario, ma pure di dossier energetico, per arrivare a misure che riducano in fretta i prezzi dell'energia. Meloni ne parlerà il 3 novembre a Bruxelles nell'incontro coi vertici delle istituzioni europee, quando incontrerà la presidente della Commissione von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Michel e la presidente dell'Europarlamento Metsola. Col presidente Zelensky, che l'ha invitata in Ucraina, Meloni ha rinnovato pieno sostegno dell'Italia, e promesso ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell'aggressione russa. Ha anche auspicato il rinnovo dell'intesa sull'esportazione del grano dai porti ucraini, fondamentale per scongiurare una crisi alimentare. Sul fronte interno il consiglio dei ministri tornerà a riunirsi lunedì, per la nomina di viceministri e sottosegretari, poi ci si concentrerà sulla manovra di bilancio. Sull'innalzamento della soglia del tetto contante fino a diecimila euro, come vorrebbe la Lega, ma si tratta per arrivare a 3-5mila, dai duemila attuali, non solo il Partito Democratico si dice contrarissimo, ma anche il M5S, con Giuseppe Conte. Novità sul fronte Covid, il ministro della Salute Schillaci annuncia il reintegro in servizio dei medici sospesi perché non vaccinati, e interrompe la pubblicazione quotidiana del numero dei casi, il bollettino diventerà settimanale. “Una decisione politica inutile – la commenta il virologo Andrea Crisanti, neo senatore del Pd – preferiscono non sapere. Se si è sicuri delle proprie scelte si aumenta l'informazione, non la si diminuisce”. La Lega vorrebbe anche eliminare le multe ai no vax. Lo stesso presidente della Repubblica Mattarella, alle celebrazioni della Giornata della Ricerca, ricorda che non si può ancora proclamare vittoria.

Nel video gli interventi di Giuseppe Conte, presidente M5S, e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella