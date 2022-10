Sostenibilità: l'Isola d'Elba segue le nuove tendenze e promuove il “gemellaggio” con la Guinea Equatoriale

Turismo sostenibile, di certo uno dei fili conduttori dell'ultima edizione del TTG appena conclusa, e che accomuna realtà italiane ed estere, piccole e grandi. San Marino crede nel green e nell'outdoor; altrettanto l'Isola d'Elba, perla del Tirreno che ha scelto cultura e ambiente, e quindi la sostenibilità, come volano di sviluppo, aprendosi però anche a nuovi mercati. Presente alla Borsa Internazionale del Turismo Sportivo e Benessere Termale che si è tenuta sull'isola, Catalina Martinez Asumu, Segretario di Stato della Guinea equatoriale per la prima volta in Italia. Un'occasione per promuovere la sua terra, il “gemellaggio” con l’Elba e al contempo visitare il Foro italico a Roma. Il Paese dell'Africa centrale sta infatti investendo in infrastrutture ed impianti sportivi. L'idea che turismo e sport vadano insieme piace anche Nicola Pietrangeli, gloria del tennis italiano.

Nel video le interviste realizzate da Bruno Liconti a Catalina Martinez Asumu, Segretario di Stato della Guinea equatoriale e Nicola Pietrangeli.