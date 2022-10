TURISMO Sostenibilità: l'Isola d'Elba segue le nuove tendenze e promuove il “gemellaggio” con la Guinea Equatoriale Per la prima volta in Italia Catalina Martinez Asumu, Segretario di Stato del Paese africano

Turismo sostenibile, di certo uno dei fili conduttori dell'ultima edizione del TTG appena conclusa, e che accomuna realtà italiane ed estere, piccole e grandi. San Marino crede nel green e nell'outdoor; altrettanto l'Isola d'Elba, perla del Tirreno che ha scelto cultura e ambiente, e quindi la sostenibilità, come volano di sviluppo, aprendosi però anche a nuovi mercati. Presente alla Borsa Internazionale del Turismo Sportivo e Benessere Termale che si è tenuta sull'isola, Catalina Martinez Asumu, Segretario di Stato della Guinea equatoriale per la prima volta in Italia. Un'occasione per promuovere la sua terra, il “gemellaggio” con l’Elba e al contempo visitare il Foro italico a Roma. Il Paese dell'Africa centrale sta infatti investendo in infrastrutture ed impianti sportivi. L'idea che turismo e sport vadano insieme piace anche Nicola Pietrangeli, gloria del tennis italiano.

Nel video le interviste realizzate da Bruno Liconti a Catalina Martinez Asumu, Segretario di Stato della Guinea equatoriale e Nicola Pietrangeli.

