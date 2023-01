Sottovariante Kraken, Pregliasco: "Pare non essere più cattiva, ma vacciniamoci"

Gli scienziati sono cauti in merito alla sottovariante del Coronavirus denominata "Kraken". Al momento, non sembra causare effetti più gravi delle attuali, ma gli studiosi invitano comunque a essere prudenti. "Prepariamoci a uno scenario non piacevole - afferma il virologo Fabrizio Pregliasco - nella speranza che ciò non accada". Per Pregliasco, comunque, "un rialzo dei casi ci sarà".

La variante, afferma, riesce a schivare la protezione da precedenti infezioni o vaccinazioni ed è più contagiosa rispetto a Omicron. Ma "pare non essere più cattiva", aggiunge. L'indicazione, spiega il virologo, è quella di vaccinarsi con una dose di richiamo dai 120 ai 180 giorni dall'ultima dose effettuata o da una malattia pregressa. Raccomandazione ancor più valida per i soggetti fragili e a rischio.

Nel video l'intervista al virologo Fabrizio Pregliasco