“Sound & Wellness”, a Sanremo focus su voce e salute

Cantare, corde vocali, salute fisica. Il Kiwanis Club San Marino, assieme ad Associazione Dacia Senza Frontiere, con diversi patrocini, ha organizzato nella città dei fiori l’evento “Sound & Wellness – Melodie della Salute” per approfondire tutto ciò che sta dietro alla performance canora degli artisti.

"In questo momento - afferma Mihaela Anghel, Presidente Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere e Presidente Kiwanis Club San Marino - porto la mia esperienza, la mia testimonianza come cantante facendo poi anche un collegamento su quello che riguarda sia la tecnica vocale ma anche un collegamento storico tra due figure molto importanti della musica classica. Una di loro è Elena Teodorini che è stata un grande soprano romeno drammatico molto apprezzata, è stata anche dal maestro Giuseppe Verdi".

Medici e specialisti riuniti per spiegare i tanti collegamenti che ci sono tra salute del fisico e una buona espressione vocale.

"La sindrome metabolica, il diabete di tipo 2, l'obesità possono causare l'acufene e anche questo è un problema per una persona comune, ma soprattutto per un musicista avere un fischio nell'orecchio è veramente molto grave. Quindi durante questi incontri del Sound and Wellness cerchiamo di approfondire tutti questi argomenti che vanno a influenzare sulla voce, sull'udito ma anche sulla nostra salute in fondo". Così Gianluca Mech, ideatore e moderatore “Sound & Wellness".









