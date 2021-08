MISANO Sovraffollamento e no mascherina, scatta la chiusura anche per il Byblos

Questa notte, alle ore 2.40, personale della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato ha effettuato un controllo al Byblos di Misano Adriatico. Subito più che evidenti assembramenti e balli proibiti. In particolare, nonostante la presenza ufficiale fosse stata stimata in circa 900 persone, c'era un evidente sovraffollamento che non consentiva neppure lo spostamento tra i locali, assembramenti e non utilizzo della mascherina. Rilevate le evidenti irregolarità dal punto di vista amministrativo e della sicurezza sanitaria in relazione ai vigenti protocolli, è stata decisa la chiusura per cinque giorni.

