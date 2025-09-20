RIMINI “Spaccata” in tabaccheria, beccato il ladro. In casa Gratta e vinci e 1.000 euro in contanti L’uomo, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, avrebbe agito intorno alle 3.30, utilizzando un tombino come ariete

“Spaccata” in tabaccheria, beccato il ladro. In casa Gratta e vinci e 1.000 euro in contanti.

È finito in manette il presunto responsabile del furto con spaccata avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 settembre ai danni di una tabaccheria in via Saffi, a Rimini. L’uomo, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, avrebbe agito intorno alle 3.30, utilizzando un tombino come ariete per sfondare la vetrina dell’esercizio commerciale. Una volta all’interno, si sarebbe impossessato dell’incasso e di numerosi biglietti “gratta e vinci”.

Le indagini della Squadra Mobile, avviate subito dopo l’intervento delle Volanti, si sono concentrate su un sospettato con precedenti episodi analoghi e recentemente deferito per altri reati. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso di individuare corrispondenze con l’abbigliamento indossato dall’autore del colpo. Rintracciato a Corpolò, dove era domiciliato, l’uomo è stato trovato nell’atto di grattare alcuni biglietti, con circa mille euro in contanti sul tavolo. Ulteriori verifiche hanno confermato la provenienza dei tagliandi: i numeri di serie coincidevano infatti con quelli sottratti alla tabaccheria.

Altri biglietti, già utilizzati, erano stati recuperati in un cassonetto nei pressi del luogo del furto, mentre alcune vincite erano state nel frattempo incassate in diverse rivendite della città, per un valore di circa mille euro. Alla luce dei riscontri raccolti e della pericolosità sociale dell’indagato, il 35enne è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e condotto nel carcere di Rimini, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.



[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: