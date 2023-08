RIMINI Spaccia per pagarsi la vacanza in hotel, arrestato a Rimini Il giovane, figlio di un carabiniere, è stato trovato in possesso di 118 pasticche di ecstasy e 7 dosi di ketamina

Spaccia per pagarsi la vacanza in hotel, arrestato a Rimini.

Da Pistoia in vacanza a Rimini per spacciare in spiaggia davanti alla Beach Arena e ripagarsi l'hotel, ma è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia di Rimini. Il giovane, un 27enne residente a Pistoia, che sarebbe figlio di un carabiniere e lavora come impiegato presso un'azienda di un grande nome della moda italiana, è stato scoperto sul fatto dagli agenti impiegati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato nella notte della vigilia di Ferragosto, ha fermato un giovane che tentava di allontanarsi dalla zona dei controlli per concludere i propri affari. Gli agenti della Squadra Mobile però durante il servizio di osservazione dei partecipanti all'evento sulla spiaggia di Rivazzurra, hanno potuto documentare uno scambio sospetto tra due giovani fermando il pusher. Il ragazzo è stato quindi trovato in possesso di 118 pasticche di ecstasy e 7 dosi di ketamina.

Nella perquisizione nella sua camera di hotel, dove era in vacanza con la fidanzata e un'amica, gli agenti hanno trovato altre tre pasticche di ecstasy e un'ulteriore dose di ketamina, più 12 grammi di hashish. Il giovane aveva anche 660 euro in contanti. Arrestato, è comparso davanti al giudice Alessandro Capodimonte che ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7 del mattino.

