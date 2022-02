RIMINI Spacciatore, con precedenti, arrestato a San Giuliano dalla Polizia Locale

Spacciatore, con precedenti, arrestato a San Giuliano dalla Polizia Locale.

Lo hanno pedinato, controllato, fino a scoprire che in casa teneva diverse dosi di cocaina, Gli agenti della Polizia Locale avevano da tempo sotto osservazione uno straniero residente a San Giuliano, e quando lo hanno sorpreso a scambiare denaro con alcune persone all’esterno della sua abitazione, sono entrati in azione. Nell'appartamento è stato recuperato un involucro in cellophane, che l’uomo aveva tentato di nascondere sotto il tappeto, nel quale erano contenute 14 dosi di varia pesatura di cocaina per un peso complessivo di 10 grammi. La perquisizione con l'ausilio dell'Unità Cinofila Jago ha fatto scoprire 235 euro, somma ritenuta provento dello spaccio ed un bilancino di precisione. L'uomo, un irregolare e con numerosi precedenti e condanne per lo stesso reato, è stato tratto in arresto e si trova agli arresti domiciliari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: