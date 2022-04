Spacciava usando la buchetta delle lettere del condominio, scoperto dalla Polizia Locale

Ingegnoso stratagemma di un giovane italiano che inseriva le dosi confezionate nella sua buchetta delle lettere e poco dopo, passavano i clienti a prelevarle, lasciando nella cassetta una banconota da 50 euro. Un’attività che faceva nel condominio della propria abitazione in pieno centro urbano, senza curarsi dei vicini di casa. Sono stati loro infatti, insieme ad altri residenti della zona, a notare lo strano via vai e ad avvisare la Polizia Locale di Rimini.







È iniziata così l’indagine degli uomini in borghese della squadra Giudiziaria, che venerdì scorso lo hanno arrestato in flagranza di reato. Hanno atteso l’intervento dell’unità cinofila e fermato il sospetto. Durante la perquisizione personale, il 30enne aveva ancora una busta in plastica che conteneva 108 grammi di marijuana, da lì gli agenti hanno deciso di procedere alla perquisizione domiciliare. Nell’abitazione il fiuto di Jago, il cane antidroga, ha consentito agli agenti di rinvenire altri 40 grammi di cocaina, nascosta tra il bagno e l’angolo lavanderia, oltre a due bilancini di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Il 30enne cittadino italiano deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A suo carico gli agenti hanno proceduto anche al sequestro penale, sia della droga rinvenuta con il materiale utilizzato per il confezionamento, che della somma di euro 330, che il giovane aveva con sé, ritenuta provento dello spaccio.