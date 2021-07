COMUNE DI MONTESCUDO Spacciavano droga vicino alla ditta edile in cui lavoravano: 3 arresti

Spacciavano droga vicino alla ditta edile dove lavoravano nel Comune di Montescudo Montecolombo ma sono stati identificati e arrestati dai carabinieri di Riccione dopo otto mesi di indagini. Eseguite tre ordinanze di custodia cautelare per due uomini di 40 e 43 anni e una donna, moglie del 43enne. Per quest'ultima è stato disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L'indagine dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Riccione, con la collaborazione dei militari delle Stazioni di Montescudo Montecolombo e di Coriano, era scattata dopo il tentato omicidio di un forlivese a Coriano il 19 settembre 2020. I militari hanno ricostruito l'attività spaccio, riscontrando, attraverso molteplici servizi di pedinamento ed osservazione, le numerosissime cessioni di cocaina ed hashish nei confronti di vari assuntori. Sequestrati anche 50 grammi hashish. Al termine delle attività di rito, il 40enne è stato condotto in carcere a Rimini, mentre il 43enne si trova agli arresti domiciliari.

