RIMINI Spaccio: arrestato 18enne con 130 grammi di cocaina

Arrestato ieri sera a Riccione un giovane del 2006, già noto per spaccio, durante un controllo della Polizia Locale. Il ragazzo è stato fermato mentre tentava di disfarsi di dosi di cocaina pronte per la vendita. Le perquisizioni personali, sull’auto e a casa, hanno portato al sequestro di 130 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e 460 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Già condannato a un anno e quattro mesi per un arresto precedente, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. Sempre ieri, un 33enne già sottoposto al divieto di dimora è stato arrestato per l’aggravamento della misura cautelare e condotto in carcere.

