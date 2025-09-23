CRONACA Spaccio, banconote false e armi: 25enne arrestato a Bellaria Il giovane ha tentato di opporsi all’arresto aggredendo i militari, arrivando persino a morderli. È stato infine bloccato e condotto nel carcere di Rimini.

I Carabinieri della stazione di Bellaria Igea Marina, con il supporto del Nucleo Radiomobile di Rimini, hanno arrestato un 25enne residente a Bellaria con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, introduzione nello Stato di monete false, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi. Il giovane era già da alcuni giorni sotto osservazione.

Lunedì pomeriggio i militari hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, rinvenendo in uno zaino nascosto in camera da letto circa 450 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish, insieme a bilancini e materiale per il confezionamento. Nella testiera del letto sono stati trovati oltre 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Durante i controlli, i carabinieri hanno inoltre sequestrato 62 banconote false di diverso taglio, un taser, alcune armi giocattolo prive del tappo rosso e una balestra con dardi in metallo.

Il 25enne ha tentato di opporsi all’arresto aggredendo i militari, provando a fuggire e arrivando persino a morderli. È stato infine bloccato e condotto nel carcere di Rimini, su disposizione della Procura. Due carabinieri hanno riportato escoriazioni e sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.



