CRONACA Spaccio di cocaina a Viserba, arrestato 26enne: sequestrate 83 dosi e 7mila euro in contanti Gli investigatori hanno sorpreso il giovane, di nazionalità albanese, mentre cedeva una dose a un acquirente. Dopo il controllo sul posto, gli agenti hanno esteso la perquisizione all'abitazione di Riccione

Spaccio di cocaina a Viserba, arrestato 26enne: sequestrate 83 dosi e 7mila euro in contanti.

Un 26enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 27 luglio, durante un servizio antidroga della Squadra Mobile nella zona di Viserba.

Gli investigatori hanno sorpreso il giovane, di nazionalità albanese, mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente. Dopo il controllo sul posto, gli agenti hanno esteso la perquisizione all'abitazione del 26enne, a Riccione, dove hanno rinvenuto complessivamente 55 grammi di cocaina, già suddivisi in 83 dosi pronte per la vendita. Sequestrati anche materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e circa 7mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo. L'acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Rimini quale assuntore di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 75 del Dpr 309/1990.

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