Spaccio di cocaina a Viserba: arrestato un 21enne, sequestrate 120 dosi

È stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Viserba un giovane di 21 anni, sorpreso con cocaina addosso e ritenuto coinvolto in un’attività di spaccio nei pressi di un residence situato nella zona nord di Rimini. L’operazione, condotta dalla Polizia Locale, ha portato al sequestro di 120 dosi di cocaina per un peso complessivo di oltre 90 grammi.

L’intervento è il frutto di un’indagine avviata dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti, allarmati da strani movimenti nei pressi della struttura ricettiva. I successivi servizi di osservazione e pedinamento hanno permesso agli agenti in borghese di individuare due giovani sospetti, protagonisti di rapidi contatti con automobilisti di passaggio.

Il quadro si è chiarito con il fermo di un presunto acquirente, trovato in possesso di hashish. Da lì, il blitz nel residence: uno dei sospettati, un ragazzo classe 2004 non residente nella struttura, è stato fermato mentre sembrava concludere uno scambio. Addosso aveva tre dosi di cocaina e 170 euro in contanti, considerati provento dello spaccio.

La perlustrazione dell’area, condotta anche con l’ausilio di unità cinofile delle Polizie Locali di Rimini e Riccione, ha portato al ritrovamento di tre involucri contenenti 120 dosi, nascosti tra sassi, erba e sotto un tappeto.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e ha trascorso la notte in camera di sicurezza. Questa mattina è atteso in Tribunale per l’udienza per direttissima. Proseguono le indagini per rintracciare il secondo giovane coinvolto, classe 2005, attualmente denunciato a piede libero per lo stesso reato.