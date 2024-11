CRONACA Spaccio di droga a Rimini: un arresto

Spaccio di droga a Rimini: un arresto.

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un cittadino straniero accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo sarebbe stato coinvolto in numerose cessioni di stupefacenti. Durante un appostamento in via Settembrini, gli agenti in borghese lo hanno notato mentre si muoveva in modo circospetto e lo hanno fermato, trovandolo in possesso di 3 dosi di cocaina e 640 euro in contanti.

L’indagine si è estesa alla stanza d’albergo dove l’uomo soggiornava, poco distante dall’Ospedale, dove sono stati scoperti e sequestrati circa 110 grammi di sostanza stupefacente, bilancini di precisione e ulteriore denaro. Le verifiche sulla sua identità hanno inoltre rivelato che il sospetto aveva recentemente cambiato nome in Albania e che, sotto la precedente identità, risultava avere numerosi precedenti penali specifici.

Arrestato in flagranza per il reato di detenzione a fini di spaccio, l’uomo è stato condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo. In tale sede, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: