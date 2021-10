Spaccio di sostanze stupefacenti in un Hotel di Marebello, in arresto tre cittadini stranieri L’operazione antidroga della Polizia Locale di Rimini che ha messo in fuga un quarto uomo calatosi dalla finestra

Alloggiavano in hotel senza alcun tipo di registrazione e avevano trasformato le proprie camere in laboratori di preparazione di sostanze stupefacenti e confezionamento delle dosi. Lunedì sera, la Squadra Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini ha portato a segno un altro colpo allo spaccio di droga in una struttura alberghiera a Marebello, dove sono stati arrestati 3 cittadini extracomunitari. Un quarto uomo si è messo in fuga calandosi dalla finestra.

Un’operazione iniziata nei giorni precedenti a seguito di informazioni confidenziali. Un controllo che ha aumentato i sospetti quando è stata individuata una persona che usciva ed entrava numerose volte dalla struttura, incontrando altri soggetti già conosciuti dagli agenti. Uno di essi - fermato - è stato trovato in possesso di 2,26 grammi di cocaina e denunciato per uso personale.

Da lì la conferma dei sospetti e la decisione di intervenire nell’Hotel. Dalla perquisizione delle due camere in cui alloggiavano, sono stati rinvenuti bilancini di precisione, ritagli per il confezionamento e tutto il materiale per il trattamento e la preparazione delle dosi, oltre ad un totale di 12 grammi di cocaina e 11 di hashish, suddivisi in pezzi ancora da trattare e dosi già pronte per la distribuzione e la vendita. Oltre alla droga sono stati sequestrati anche 3 telefoni cellulari e soldi in contanti per un valore totale di 530 euro ritenuti proventi dello spaccio.

