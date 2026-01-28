RIMINI Spaccio in zona Parco del Gelso, Carabinieri arrestano 38enne in flagranza Durante la perquisizione, i militari hanno rivenuto 9 dosi già predisposte per la vendita e circa 100 euro in contanti

Spaccio in zona Parco del Gelso, Carabinieri arrestano 38enne in flagranza.

I Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina hanno arrestato in flagranza un uomo di 38 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nella serata di martedì, dopo alcune segnalazioni da parte di residenti della zona che avevano notato movimenti sospetti nei pressi del Parco del Gelso. I militari, allertati, hanno predisposto un servizio di osservazione e identificazione nei pressi dell’area verde. Nel corso del controllo hanno seguito un soggetto che si muoveva con fare circospetto in bicicletta. Dopo pochi minuti l’uomo si è avvicinato a un’auto in sosta per effettuare uno scambio rapido; a quel punto i Carabinieri sono intervenuti bloccando entrambi gli individui.

Durante il controllo, l’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena ricevuta ed è stato immediatamente segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Nel corso della perquisizione personale, il 38enne è stato trovato con altre nove dosi di cocaina e circa 100 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio: tutto è stato sequestrato dai Carabinieri. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e domiciliato in zona, è stato dichiarato in arresto.



