DIVERTIMENTO “Space Riccione”, la nuova discoteca sulle ceneri del Prince Il 2 giugno l'opening party con Carl Cox. La struttura contiene due maestosi dancefloor e terrazze esclusive

Sulle ceneri del Prince, a Riccione nasce “Space”. Un nuovo capitolo per il leggendario Club di Ibiza che ora si sposta sulle colline riccionesi. Il 2 giugno la serata di apertura.

Per questa occasione è stato scelto l’artista che ha legato indissolubilmente il suo nome e la sua carriera a Space: Carl Cox. Dopo 8 anni dal memorabile closing party di Ibiza, il top dj di Manchester torna protagonista nella console del Club premiato 6 volte come Best in the World, per una inaugurazione che si preannuncia storica.

La struttura sarà suddivisa in quattro zone differenti - Arena, Garden, Terrace e Lounge -, per un investimento di oltre 10 milioni di euro. Il progetto, prodotto dal Gruppo Cipriani ed il gruppo E-Culture, è stato realizzato dall'architetto Marco Lucchi, archistar della progettazione di spazi dedicati all’entertainment con oltre 200 realizzazioni in Italia e nel mondo.

“Siamo felici di continuare i 27 anni di storia di Space qui a Riccione, una località iconica dove tutte le istituzioni ci hanno accolto con grande entusiasmo” dice Pepe Rosello, storico proprietario dello Space Ibiza. “Insieme a Fabrizio De Meis abbiamo progettato una stagione estiva straordinaria, con alcuni dei nomi più importanti della club culture mondiale, che annunceremo a breve”.

