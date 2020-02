CORONAVIRUS Spallanzani, Niccolò in condizioni buone Primo morto in Francia

Le condizioni di Niccolò "sono buone, presenta una febbricola e non manifesta altra sintomatologia. Appare sereno e di ottimo umore". Così il bollettino medico dell'Istituto Spallanzani dove stamani è ricoverato in isolamento Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte a causa della febbre a Wuhan, la città cinese focolaio del coronavirus, e ritornato stamani.

Una persona è morta in Francia per le conseguenze del coronavirus. Si tratta della prima vittima fuori dall'Asia. Lo ha annunciato il ministro della Sanità francese precisando che la vittima è il turista cinese di 80 anni, primo ricoverato per il coronavirus che era arrivato in Francia dalla provincia di Hubei il 5 gennaio ed era stato ricoverato in isolamento il 25. Le sue condizioni si erano aggravate velocemente.







I più letti della settimana: