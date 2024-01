Spari a Capodanno: Pozzolo indagato per lesioni aggravate

Emanuele Pozzolo è indagato per lesioni aggravate. In Procura a Biella è stato aperto un fascicolo nei confronti del deputato di Fratelli d'Italia: è sua la pistola che nella notte di Capodanno ha ferito un 31enne, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, alla festa nei locali della Pro loco a Rosazza. Il diretto interessato ha dichiarato di non essere stato lui a sparare. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per compiere tutte le indagini del caso.

Pozzolo si è sottoposto al test per rilevare tracce di polvere da sparo sulle mani e sui vestiti la mattina del primo gennaio, ore dopo lo sparo. In un primo momento si era invece rifiutato opponendo l'immunità parlamentare, che ha confermato respingendo la richiesta di sequestro degli abiti. Meloni irritata. 'Leggerezza pericolosa, ma il governo non c'entra', la linea di Fratelli d'Italia.