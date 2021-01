CRONACA Spavalderia alla guida costa caro a 21enne riminese, nell'auto hashish e quasi 3mila euro

Ad attirare l'attenzione dei carabinieri di Riccione, le manovre azzardate di un'auto in zona San Lorenzo. Alla guida un giovane di 21 anni di Riccione che stava spingendo troppo sull'accelerazione. Appena fermato, gli agenti hanno subito sentito un forte odore di marijuana provenire dall'abitacolo, tanto da indurli ad ispezionare il veicolo. Nascosti tra i sedili hanno così trovato 80 grammi di hashish, mentre all'interno di un pacchetto di sigarette c'erano di 2.900 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Con questa accusa, è stato invitato a seguire i militari in caserma, ma il ragazzo si è dato alla fuga a piedi tra le vie del quartiere. Una fuga veloce, perché il giovane è stato raggiunto e dichiarato in arresto.

