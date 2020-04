Spento incendio in impianto industriale a Forlì

È stato spento il rogo che in mattinata ha semidistrutto l'azienda Alpe di Forlì. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nello smassamento del materiale che ancora brucia e nella messa in sicurezza di quello che resta di uno dei due capannoni dell'azienda. Confermato che il rogo si sarebbe sviluppato da uno dei due camioncini, anch'essi distrutti, parcheggiati a ridosso del muro perimetrale del capannone. L'assenza del personale, l'azienda è chiusa a causa delle restrizioni per il contenimento del coronavirus, hanno impedito un rapido allarme, dato soltanto dai dipendenti di una ditta vicina quando le fiamme avevano già intaccato l'immobile.

Il capannone è completamente collassato, così come la copertura ricoperta da pannelli solari. Distrutti tutti i macchinari e il materiale accumulato, in gran parte altamente infiammabile. Impossibile al momento una stima esatta dei danni, ma si ragiona su milioni di euro. Effettuati dai tecnici di Arpa i controlli sulla qualità dell'aria, ma al momento non risultano particolari problemi. L'alta colonna di fumo nero che si era levata questa mattina ha preoccupato la popolazione.



