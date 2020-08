COVID-19 Speranza: "Italia promuove conferenza su sicurezza scuole con Oms"

'La comunita' della scuola e' risorsa decisiva per il futuro della comunita' nazionale", ha detto il presidente Sergio Mattarella. Intanto sulla riapertura delle scuole in sicurezza oggi ragiona l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 53 paesi a confronto su un tema che il Premier Conte definisce "La priorità dei prossimi mesi. Ancora una volta - ha detto, riferendosi alla Conferenza OMS, l'Italia è in prima linea per elaborare strategie utili a combattere il coronavirus". Ma sentiamo su questo il Ministro della Salute Roberto Speranza







