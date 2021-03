Speranza: "Nessuna decisione presa sul prolungamento delle restrizioni dopo Pasqua"

Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto ieri sera alla trasmissione Cartabianca su Rai3 per fare il punto sulle misure anti-covid. "Nessuna decisione è stata assunta in questo momento, - dichiara in merito all'ipotesi circolata di un prolungamento delle restrizioni dopo Pasqua - ci confronteremo nei prossimi giorni e prenderemo le decisioni. Oggi abbiamo analizzato la curva ma non abbiamo discusso di mìsure e non c'è alcuna decisione che va in questa direzione".

Speranza annuncia una svolta nella campagna vaccinale. "I contratti che abbiamo sottoscritto sono chiari: - spiega - avremo 4 milioni di dosi entro fine marzo e poi ci sarà un'accelerazione significativa con 50 mln dosi nel secondo trimestre e 80 milioni nel terzo trimestre. Dobbiamo continuare a fare il massimo di pressione possibile sulle aziende farmaceutiche perché rispettino questi impegni". "Anche se ci fosse qualche difficoltà questi numeri grandi - aggiunge - ci consentono comunque di correre molto di più".



In trasmissione ha parlato anche della possibilità, per l'Italia, di utilizzo del vaccino russo Sputnik. "Credo - dichiara - che noi abbiamo bisogno di tutti i vaccini purché siano efficaci e sicuri e a dirlo devono essere le agenzie regolatorie Ue e italiana. Quindi non dobbiamo avere pregiudizi perché non avrebbe senso. Se l'Ema dice che è sicuro a me va bene un vaccino sia che sia americano, europeo o russo".



