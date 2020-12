Speranza: vaccino centralizzato e gratis a tutti gli italiani

L'acquisto del vaccino è centralizzato e sara' somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. Lo ha detto il ministro Roberto Speranza al Senato. E' probabile che saranno necessarie due dosi per ogni vaccinazione, l'Italia ha opzionato 202 milioni di dosi. Le prime dosi potranno cominciare ad essere disponibili da gennaio.

"Le categorie da vaccinare con priorita', per primi, sono gli operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa per anziani, persone in età avanzata per ottenere una maggiore copertura vaccinale e coprire persone con maggiori fattori di rischio, ha proseguito Speranza, con l'aumento delle dosi si vaccineranno anche le altre categorie, come le persone dei servizi essenziali come personale scolastico e forze dell'ordine. Nel caso poi di focolai in aree del paese, saranno destinate scorte di vaccini rispetto ai territori in difficolta'".

La Gran Bretagna ha approvato l'uso del vaccino anti-coronavirus della Pfizer-BioNTech che sarà disponibile nel Paese a partire dalla prossima settimana. Lo riferiscono i media britannici. Il Regno Unito diventa così il primo Paese al mondo ad approvare il vaccino della Pfizer-BioNTech per un uso diffuso. Ceo Pfizer, approvazione Gb è momento storico. Johnson, vaccini ci restituiranno le nostre vite. Intanto l'Ema inizia l'iter per l'approvazione del vaccino Janssen.

