Speranza: "Valutiamo zona rossa per tutta Italia nel prossimo fine settimana".

Ieri sera si è tenuto un nuovo vertice fra Governo italiano e regioni. C'è attesa per l'8 gennaio, data in cui verranno elaborati i dati della Cabina di regia per il monitoraggio, che porterà al cambio di fascia di diverse regioni. Le nuove zone gialle, rosse o arancioni saranno individuate a seguito delle verifiche effettuate sulla base del monitoraggio, mentre il passaggio effettivo alla nuova fascia di assegnazione avverrà l'11 gennaio. Resta confermato invece per l'8 gennaio il prossimo report.

Intanto il ministro Speranza annuncia che il prossimo fine settimana tutta l'Italia potrebbe essere zona rossa. "Valutiamo l'ipotesi per il prossimo fine settimana- dichiara - di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti". I presidenti delle Regioni sono quasi tutti concordi con misure rigorose anche per le prossime settimane purché non siano modificate di settimana in settimana e siano garantiti i ristori.



Secondo quanto si apprende, per i Comuni sotto i 5mila abitanti saranno comunque possibili gli spostamenti entro i 30 km, ad eccezione del Capoluogo di provincia. Confermata la ripresa delle lezioni dal 7 gennaio per scuole elementari e medie, mentre per la riapertura delle superiori si attendono i dati del monitoraggio.





