Sperimentazione Usa su AstraZeneca: "Vaccino sicuro e altamente efficace"

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Dagli Stati Uniti arrivano risultati confortanti sul vaccino AstraZeneca. In Italia però le dosi scarseggiano. I dati sulla sperimentazione statunitense condotta su 32mila volontari su AstraZeneca sono disponibili, e confermano che il vaccino è sicuro e altamente efficace. Al 79% arresta la malattia da Covid sintomatica e al 100% previene le forme gravi. Non sono stati constatati problemi di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue. In Italia però c'è sempre un problema di approvvigionamento dosi, ed anche questa settimana non potranno essere più di 200mila le somministrazioni giornaliere. Ad aprile l'Ema, Agenzia europea del Farmaco, farà ispezioni in Russia per lo Sputnik, ma il commissario Breton ribadisce la priorità ai vaccini prodotti in Unione Europea, anche se l'Istituto Spallanzani, ha annunciato il presidente della Regione Lazio Zingaretti, inizierà una sperimentazione proprio col vaccino russo. Nel mondo hanno superato quota 2 milioni e 700mila i decessi legati al Covid: in Germania Angela Merkel punta al coprifuoco notturno e ad un nuovo lockdown fino al 18 aprile.