FIERA Spettacolo e broadcast: a Rimini partita MIR Tanti gli appuntamenti dedicati ai professionisti del settore per esplorare le ultime tendenze in fatto di comunicazione, digitalizzazione e creatività.

Luci, musica, grafica e sistemi di trasmissione: Rimini riunisce tutto il meglio delle tecnologie per spettacoli e live entertainment all'interno di “MIR – Live expo”. Tanti gli appuntamenti dedicati ai professionisti del settore per esplorare le ultime tendenze in fatto di comunicazione, digitalizzazione e creatività. Sottolineata l'importanza di un approccio innovativo non solo nella tecnologia, ma anche nei contenuti, preannunciando una futura rivoluzione nell'incontro tra immersività, tecnologia, creatività e intelligenza artificiale.

Focus anche sull'importanza crescente della sostenibilità nell'ambito degli eventi. Il settore infatti è ancora privo di normative specifiche per le emissioni e nell'appuntamento “La sostenibilità in scena” sono state esplorate sfide e possibili soluzioni partendo dall'uso di energie alternative e dalla gestione più efficace delle risorse disponibili.

