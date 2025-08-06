TURISMO Spiagge a metà: luglio in chiaroscuro per il turismo balneare Presenze in calo nei giorni feriali, boom nel weekend. Il meteo e i nuovi stili di vacanza cambiano il volto della stagione. Federalberghi Rimini minimizza, ma cresce il malcontento tra i balneari per il nuovo Piano spiaggia.

Spiagge deserte in settimana, ma dal venerdì alla domenica brulicano di bagnanti. Il mese di luglio ha visto un calo delle presenze di turisti nelle località balneari. Secondo i dati del Sindacato italiano balneari (Sib), c'è stato un meno 15% a livello nazionale, toccando punte del 25% in Calabria ed Emilia-Romagna. Ma Federalberghi Rimini non nota flessioni così importanti.

"Oggi il modello turistico è cambiato - sostiene Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini -, molti turisti stranieri non vanno in spiaggia, o se ci vanno, oltre alla spiaggia visitano anche il territorio. Per cui un calo così alto, secondo me, è eccessivo ma potrebbe essere stato rilevante sulle spiagge".

Tra i turisti, diminuiscono gli italiani e aumentano le presenze dai Paesi scandinavi e dell'Est Europa. "La permanenza degli stranieri sul territorio - spiega Rinaldis -, è di quattro o cinque giorni, quindi superiore a quella degli italiani. Abbiamo avuto un aumento considerevole di turisti stranieri in luglio e si sta confermando anche in agosto. Credo che il banco di prova sarà proprio questo agosto, dove c'è di solito una presenza di italiani superiore a quella dei turisti stranieri".

Non solo colpa del meteo avverso delle ultime due settimane. A chi predilige le vacanze al mare non basta più stare sotto l'ombrellone, e gli operatori turistici si stanno attrezzando con nuove proposte legate al territorio. "l territorio ha fatto passi in avanti enormi - commenta Rinaldis -, e stiamo comunicando una città diversa. Rispetto all'Italia abbiamo ancora la percentuale più alta di richieste, non dimentichiamolo, siamo la località italiana più cliccata anche per l'estate 2025".

Sulle spiagge c'è anche un altro problema: i bagnanti denunciano tre furti sotto l'ombrellone al giorno, quasi 200 dal primo giugno al 31 luglio. In linea con gli anni precedenti, secondo il questore Olimpia Abbate, invitando i turisti a fare più attenzione. Gli oggetti preferiti sono smartphone, borsoni e biciclette.

Nel frattempo il Piano spiaggia del Comune di Rimini avanza verso l'approvazione, tra il malcontento degli operatori balneari, come sostiene Riccardo Ripa, presidente della Sib-Confcommercio di Rimini, reputandolo restrittivo per via dell'obbligo di demolizione e ricostruzione, lasciando poco spazio a servizi considerati premianti come bar e piscine.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: