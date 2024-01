CONCESSIONI Spiagge: le cooperative romagnole in sintonia con il richiamo di Mattarella Il Coordinamento delle Cooperative tra Stabilimenti Balneari aderenti a Legacoop Emilia-Romagna ha fatto il punto sulle ultime novità

Dopo il richiamo del Presidente Mattarella a mettere ordine sulla delicata materia delle concessioni, anche il Coordinamento delle Cooperative tra Stabilimenti Balneari aderenti a Legacoop Emilia-Romagna ha fatto il punto sulle ultime novità. Da un lato i balneari lanciano un appello al Governo, affinché metta a punto velocemente la normativa, nel rispetto del quadro legale europeo, per salvaguardare il sistema. Dall’altro il forte auspicio perchè sia proprio la Regione Emilia-Romagna il riferimento politico e amministrativo per fornire gli indirizzi per le evidenze pubbliche degli Enti locali, nel caso in cui non si arrivi a una legge nazionale definita, per evitare un pericoloso approccio differenziato tra località.

L’incertezza sulle concessioni - scrivono - continua a mettere a rischio e in grave difficoltà il modello turistico emiliano-romagnolo: aperto, accessibile, a prezzi popolari, innovativo, organizzato e aggregato, che esprime un servizio di salvamento tra i migliori al mondo e la capacità di indirizzare risorse collettive verso investimenti di interesse comune a partire dalla difesa della costa.

"Le osservazioni del Presidente Mattarella mettono in luce come serva fare presto e fare bene. Nella chiarezza totale, questa volta, perché siamo ormai al termine anche dei tempi supplementari, al di là dei quali non vi sarebbero più margini per garantire continuità e futuro ad un settore fondamentale per il nostro turismo, come quello balneare" - sottolinea Paolo Lucchi, Presidente di Legacoop Romagna.

