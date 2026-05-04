Spiagge senza fumo, anche Jesolo vieta le sigarette sotto l'ombrellone

Niente più sigarette sotto l'ombrellone: dal 1° maggio Jesolo ha esteso il divieto di fumo a tutta l'area sabbiosa del litorale, non solo alla battigia come avveniva nel 2025. Il fumo sarà consentito esclusivamente nelle aree smoking predisposte dai concessionari, dotate di sistemi di raccolta e riciclo dei mozziconi. La località veneziana si conferma così tra i lidi più avanzati d'Italia nella lotta all'inquinamento da mozziconi, un fenomeno che i dati di Legambiente fotografano come emergenza nazionale.

Secondo l'indagine Beach Litter dell'associazione ambientalista, in dodici anni di monitoraggi sono stati censiti 50.053 mozziconi lungo i lidi italiani, una media di 77 ogni cento metri lineari di spiaggia. Tutti i rifiuti di ogni tipologia (compresi i mozziconi) raccolti e monitorati dal 2014 ad oggi ammontano a 512.934 di cui l'80% è plastica, una media di 785 rifiuti ogni 100 metri lineari. Legambiente parla di "emergenza silenziosa figlia di un grave gesto di inciviltà e della carenza di politiche e controlli efficaci", nonostante le multe da 30 a 300 euro già previste dalla legge.



I mozziconi di sigaretta costituiscono, inoltre, l'87% dei 57.099 "rifiuti di fumo" (che includono anche accendini, pacchetti di sigarette o scatole per tabacco o sigarette in carta) trovati in questi anni nel corso dei monitoraggi. I frammenti in plastica raccolti in 12 anni sono stati 61.785 afferma Legambiente esprimendo preoccupazione per gli impatti sulla biodiversità: tra le specie più a rischio la tartaruga Caretta caretta e il fratino, che in primavera nidifica sugli ecosistemi dunali.

Sul fronte normativo, Legambiente chiede al ministero dell'Ambiente di attivare la Responsabilità Estesa del Produttore di tabacco prevista dalla direttiva europea Sup, ancora applicata in Italia solo su base volontaria, con una procedura di infrazione europea già aperta (2052/2024).

Jesolo è solo l'ultima località in ordine di tempo ad emettere questo tipo di ordinanze. Nelle Marche, Pesaro è andato ancora oltre estendendo il divieto anche a sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. Le restrizioni sono scattate dal 1° aprile 2026. Anche qui restano escluse dal divieto solo le aree bar e le zone specificamente allestite e segnalate dai concessionari come "aree fumatori".

In Romagna invece Rimini, Cesenatico e Ravenna sono i tre comuni che hanno imposto il divieto di fumo sulla battigia, ovvero nella fascia di spiaggia larga 5 metri che corre adiacente alla riva del mare. Anche in questo caso l'obiettivo è limitare l'abbandono di mozziconi sulla spiaggia. Una brutta abitudine ancora dura a morire.