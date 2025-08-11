TURISMO Spiagge vuote, balneari: "Non è colpa nostra, verso di noi campagna mediatica dannosa" Per il Codacons, circa un italiano su due non potrà andare in vacanza quest'estate

Spiagge vuote, balneari: "Non è colpa nostra, verso di noi campagna mediatica dannosa".

Un italiano su due quest'estate non andrà in vacanza. Tra i motivi principali: i rincari, soprattutto in campo turistico. A denunciare la “stangata” è il Codacons che diffonde numeri aggiornati, rielaborando dati Istat. Gli aumenti maggiori, spiega, si registrano proprio per la villeggiatura: a luglio i voli nazionali crescono del 35,9 per cento, le tariffe dei traghetti del 10,9 per cento, fino al +3,4 per cento di stabilimenti balneari e piscine. Il 49 per cento dei cittadini, segnala il Codacons, dovrà quindi rinunciare alle vacanze.

Per una settimana al mare, spiega Confcooperative, una famiglia di quattro persone deve mettere in conto una spesa media di oltre 6.500 euro. Ammonta a 17 miliardi, secondo l'organizzazione, il giro d'affari per la stagione. I gestori degli stabilimenti, al centro delle polemiche di questi giorni, si difendono. “La colpa non è certo nostra”, dichiara Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari, in un'intervista a Repubblica. “Le famiglie non hanno soldi – rimarca – e non sanno come arrivare a fine mese”, con “mutui e bollette insostenibili”. “Ci sono stabilimenti per tutte le tasche”, sottolinea Licordari che aggiunge: “Questa campagna mediatica contro i balneari sta facendo un danno enorme all'Italia”.

Mentre il settore fa i conti con il calo degli affari, la questione entra nel dibattito politico ferragostano. Il Pd va all'attacco: per il partito, tanti rinunciano alla villeggiatura perché non se lo possono permettere, con la “crisi” dei salari. “Gli italiani tirano la cinghia, gli utili delle banche crescono e Meloni non fa nulla”, aggiungono i 5 Stelle. Fratelli d'Italia non ci sta: “Altro che crisi, l'Italia è al top nel Mediterraneo per il turismo”, assicura il partito di governo che parla anche di boom della montagna.

